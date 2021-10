Liceo Buonarroti, i genitori: "Ancora niente spazi e nessuno ci risponde"

Alla lettera dei genitori del liceo Buonarroti, sulla carenza di spazi per aule e laboratori, "non è pervenuta risposta alcuna". E la situazione è "ancora di grave attualità". La rappresentanza fa sapere che "il Consiglio di Istituto è stato costretto a deliberare un orario giornaliero di 6 ore di lezione, distribuito su 5 giorni, con un giorno non in presenza, per consentire la necessaria rotazione degli studenti. Attualmente, dunque, gli studenti rientrano a casa ad un orario tardo, che non può essere ulteriormente supportato e sopportato".

La situazione delle dotazioni non migliora: "La maggior parte dei laboratori scientifici - scrivono i genitori - è stata destinata ad aule, con la grave conseguenza che gli studenti non possono svolgere l'attività sperimentale che, nel Liceo, è considerata essenziale. Il diritto allo studio dei nostri figli non può essere ulteriormente leso. Pretendiamo che le aule di proprietà della Provincia e i locali della ex Biblioteca Provinciale, situati nel Complesso Marchesi, siano al più presto destinate al Liceo Buonarroti, evitando pellegrinaggi e dislocamenti, che riteniamo non necessari e pregiudizievoli, senza contare l'aggravio dei fondi pubblici per il trasporto che dall'utilizzo di essi deriverebbe".

I rappresentanti dei genitori chiedono che sia garantito il confronto con le istituzioni: "Siamo a conoscenza della esistenza di altri organismi, certo meritevoli di attenzione, che ringraziamo per il loro impegno, ma non possiamo mancare di dolerci per la mancata considerazione e riscontro alla nostra missiva, proveniente da un organo istituzionale. Le libere manifestazioni di pensiero e di protesta di studenti, genitori e docenti non fanno altro che provare il disagio avverso uno status quo che non può essere che temporaneo e straordinario".