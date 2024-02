Liceo Buonarroti: Provincia e scuola pianificano gli interventi prioritari

Dopo l’occupazione-lampo al liceo Buonarroti della scorsa domenica notte, motivata dagli studenti anche con la richiesta di soluzioni alla Provincia relativamente alla sicurezza degli spazi della scuola, nella mattinata di giovedì 8 febbraio il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte delle necessità strutturali del liceo.

Il presidente ha incontrato il Dirigente Scolastico professor Alessandro Salerni, la struttura tecnica provinciale con il Dirigente all’Edilizia Scolastica Ingegner Vincenzo Simeoni, e quattro docenti dell’istituto cittadino, in un tavolo tecnico durato circa un’ora e mezza, definito "proficuo" da Angori. "Nello specifico, abbiamo condiviso con il Dirigente professor Salerni una modalità operativa che ci consenta di agire al meglio e ottimizzare le risorse umane dell’ente provinciale, con la condivisione tra le nostre due istituzioni di un cronoprogramma degli interventi da effettuare in base alla loro priorità, con la partecipazione attiva dunque dell’istituzione scolastica che ci indicherà le priorità da risolvere anche in vista del nuovo anno scolastico, che vedrà, con tutta probabilità, anche un aumento di iscritti per il Liceo Buonarroti", ha spiegato il presidente della Provincia

Sebbene il livello di precarietà in cui versano gli spazi dell’istituto scolastico sia ben noto da anni, non si è mai arrivati a una soluzione definitiva per metterli in sicurezza, soluziona che attualmente sembra ancor più lontana con la consapevolezza che per attuare interventi a lungo termine e non di "rattoppo" (come lamentano rappresentanti degli studenti e dei loro genitori) la stima degli investimenti da fare oltrepassa quota 40 milioni di euro. Questo finanziamento era stato effettivamente proposto dalla Provincia nel progetto con cui aveva partecipato al bando per ottenere fondi Pnrr, ma era stato respinto nonostante le evidenti criticità strutturali, impiantistiche ed edilizie del plesso "di cui la Provincia è pienamente consapevole, tanto da aver avviato un ricorso al Presidente della Repubblica per rivalutare l’ottenimento di fondi Pnrr per l’ex complesso Marchesi", spiega ancora il Presidente Angori.

"I nostri uffici sono costantemente al lavoro per le lavorazioni su tutti gli istituti cittadini, e su tutti i plessi del territorio provinciale, con impegno e dedizione,nonostante le risicate risorse umane e anche finanziarie", aggiunge la Consigliera Provinciale all’Edilizia Scolastica Provinciale, Cristina Bibolotti. "Giungere a una pianificazione condivisa degli interventi sul Buonarroti, inoltre, sarà sicuramente positivo perché potremo ottimizzare al meglio le energie in campo, e invitiamo anche i ragazzi e le ragazze, al di là delle forme lecite di protesta da parte loro, a prendere parte attivamente a questo percorso istituzionale, con la loro presenza o con i loro contributi", conclude.

Gli interventi attualmente in corso nel plesso scolastico Buonarroti

Mentre prende forma, dunque, questo tavolo tecnico allargato alla componente studentesca dal prossimo incontro, in una nota della Provincia vengono resi noti gli interventi già in atto per migliorare le condizioni di sicurezza a livello edilizio e impiantistico dell'edificio scolastico.

Opere edili:

Ripristino funzionale gruppi bagni 'Satellite'.

Laboratori informatica: Ripristino funzionale di un gruppo bagni da tempo inagibile, riparazione della porta di ingresso e rifacimento della pavimentazione della rampa di accesso.

Controsoffitti: Ricognizione visiva su tutto il plesso scolastico e intervento nelle zone con assetto irregolare di riposizionamento e/o integrazione dei pannelli, viti e profili metallici per migliorare la stabilità della struttura di supporto del controsoffitto. Previsti giri di controllo periodico nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Eliminazione infiltrazioni scala a vetri Satellite: Intervento eseguito durante le vacanze di Natale.

Impianti:

Con riferimento alla Nota dell’Istituto scolastico Prot 7428 del 18/11/2023:

Pulizia e sanificazione autoclave ed impianto idrosanitario: è in corso l’affidamento a ditta specializzata per la manutenzione e pulizia/sanificazione degli impianti autoclave. Il primo intervento è previsto entro il prossimo mese di marzo.

Controlli periodici impianti elettrici: verifiche biennali impianti di terra regolarmente eseguite con continuità, di cui l’ultimo lo scorso 30/06/2023.

Controllo periodico dispositivi prevenzione incendi: sono stati eseguiti ed è in corso l’acquisizione dei relativi verbali che verranno successivamente trasmessi all’Istituto scolastico.

Impianto aerazione forzata: completato e collaudato. In data 7 febbraio l’impianto è stato consegnato al manutentore e a breve sarà formalizzata la consegna con la relativa documentazione agli Istituti.

Lavori Ex Biblioteca provinciale: in seguito a situazione emerse in corso d’opera, è stato necessario predisporre una variante progettuale che fa fronte agli imprevisti, cogliendo l’occasione per recepire le richieste pervenute dalla scuola relativamente alle esigenze legate alla destinazione dei locali. Il termine previsto per l’ultimazione dei diversi e maggiori lavori è fissato al 27/03/2024.