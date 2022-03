Guerra Ucraina, Unicoop limita gli acquisti di alcuni prodotti

La Coop ha deciso di limitare la quantità di acquisto di alcuni prodotti a rischio nei suoi supermercati a causa della guerra in Ucraina.



In particolare - si legge in un comunicato di Unicoop Firenze, riportato da FirenzeToday - è stato deciso diper cliente alcuni beni “particolarmente sensibili che arrivano dalle zone interessate dal conflitto e che sono:Un modo, viene spiegato, per garantire a tutti la disponibilità dei prodotti, come misura a tutela delle persone, considerato che “la situazione al momento è tale da poter spingere ad alcuni accaparramenti, nonostante non si prefiguri a breve termine nessun rischio concreto di mancanza di prodotti nei supermercati”.