Divieto di transito agli autobus sul ponte 'della Botte': linea 100 deviata

Autolinee Toscane informa che, vista l’ordinanza nr. 1 del 09/01/2023 emessa dalla Provincia di Pisa e inerente alla istituzione del limite di massa a pieno carico di 7,5 t per il ponte sulla SP1 denominato 'della Botte' e la conseguente interdizione al transito per gli autobus del TPL, a decorrere da lunedì 16 gennaio 2023 e fino al termine dei lavori, l’autolinea extraurbana 100 'Nodica-San Giuliano T.-Calci-Vicopisano- Fornacette-Pontedera', assumerà assetto deviato non transitando da Fornacette bensì da Calcinaia.

Qui sotto il programma orario e la mappa riguardante il tratto deviato nelle due direzioni di andata e ritorno.