Linea ferroviaria Pisa-Lucca interrotta per manutenzioni: i treni saranno sostituiti con autobus

Circa un milione di euro è l'investimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per delle manutenzioni sulla linea Pisa-Lucca. Dalle 15.30 di sabato 7 alle 5 di lunedì 9 maggio 2022, e con lo stesso orario anche tra il 28 e il 30 maggio, Rfi effettuerà una serie di interventi straordinari alle opere idrauliche tra le stazioni di Lucca e Montuolo. In particolare saranno realizzati alcuni nuovi attraversamenti della linea ferroviaria (tombini), in sostituzione di quelli esistenti per migliorare la regimazione delle acque.

Durante le attività di cantiere tutti i treni tra Pisa e Lucca e la maggioranza di quelli tra Lucca e Aulla saranno sostituiti con autobus. La nuova programmazione può prevedere che l’orario dei bus in partenza da Aulla sia anticipato rispetto a quello del treno. Gli orari possono essere consultati nei sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.