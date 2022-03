Dal centro alla costa, passando per il Parco: Pisa protagonista a Linea Verde Life

A distanza di appena un anno, Pisa torna sugli schermi di Rai 1 in una delle sue trasmissioni più popolari, 'Linea verde Life'. Sabato 12 marzo, con inizio alle ore 12.30, infatti, andrà in onda una puntata dedicata interamente alla nostra città. "L’Italia - si legge in una nota della Rai - è costellata di province affascinanti, ricche di arte e di storia, note per aver dato i natali a grandi personaggi o per la presenza in esse di monumenti simbolo del nostro bel paese nel mondo. Pisa è una di queste, una città che deve la sua fama alla Torre Pendente ma che offre a chi ha il privilegio di visitarla, un ampio ventaglio di possibilità per stupirsi. Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, disegnano un ritratto inedito di Pisa e dei suoi dintorni, rendendo un doveroso omaggio allo splendore di piazza dei Miracoli e dei suoi monumenti, ma raccontando al contempo realtà radicate e significative del territorio. Sarà l’occasione per parlare di: tecnologia, archeologia industriale, patrimonio verde, biodiversità, tradizione, sport, riqualificazione e valorizzazione; tutto questo accompagnato da un’ampia pagina dedicata al gusto, con l’immancabile ricetta di Federica De Denaro, ispirata dal meglio che stagionalità e gastronomia regionale offrono".

All’interno del programma ampi servizi sul Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli con visita alla villa del Gombo appena restaurata, viaggio nelle pinete della Tenuta e pulizia della spiaggia di Boccadarno con i dromedari, gli operai del Parco e i volontari delle associazioni ambientaliste. Appuntamento, dunque sabato 12 marzo su Rai1 con Linea Verde Life, a partire dalle 12:30 circa.