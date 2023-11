Nell’ambito della costante azione di controllo dello scalo Galileo Galilei, i militari del Comando Provinciale di Pisa, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale Aeroporto, hanno sequestrato 13 lingotti d'oro che un passeggero prossimo all'imbarco tentava di esportare.

L'uomo, cittadino di origine albanese, residente a Firenze e diretto a Tirana, in attesa si salire sull'aereo, è stato oggetto di controllo da parte delle Fiamme Gialle della Sezione Operativa del Gruppo di Pisa e dei funzionari doganali in servizio presso il sedime aeroportuale. Il controllo, volto ad approfondire aspetti doganali e in materia di movimentazione transfrontaliera di valuta, ha interessato tanto la persona quanto il bagaglio a mano: è qui che sono stati quindi rivenuti i beni, in oro puro (999‰, di 100 grammi ciascuno. Il valore complessivo è pari a 73.944 euro. La punzonatura è di una ditta orafa aretina.

L’illecito, di natura amministrativa, consiste nell’aver tentato di esportare dei metalli preziosi senza avere provveduto a presentare la preventiva denuncia di esportazione all’Unità d’Informazione Finanziaria, così come disposto dalla legge. Al passeggero è stata elevata una sanzione pecuniaria pari a 29.577,60 euro ed è stato eseguito da parte degli operanti il relativo sequestro dei lingotti, che sono stati affidati agli Uffici della Banca d’Italia per il successivo iter procedimentale.

"Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del Protocollo di Intesa siglato fra Adm e GdF nel mese di aprile di quest’anno - scrive in una nota l'Agenzia - documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri".