In questi giorni sono state effettuate le liquidazioni, da parte dell’amministrazione comunale di Calci, dei contributi relativi al bando 'Pacchetto Scuola 2023/2024'. Si ricorda che il contributo viene erogato ai beneficiari ammessi in base alle ricevute presentate fino al massimo previsto dal bando regionale, ovvero 300 euro.

"Questo importante risultato - commentano il Sindaco, Massimiliano Ghimenti e la vicesindaco con delega al sociale, Valentina Ricotta - atteso da numerose famiglie (ben 83), è stato reso possibile grazie alla volontà ed all'impegno del Comune di Calci, che ha integrato con circa 12mila euro di risorse proprie, i fondi pervenuti per questo contributo da Regione Toscana. Altra dimostrazione concreta dell'attenzione al sociale che è una priorità assoluta della nostra amministrazione. Dobbiamo sempre fare tutto il possibile per non lasciare nessuno indietro".