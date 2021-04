Crisi Covid, 650mila euro ai piccoli comuni pisani: i lavori previsti

Ai comuni sotto i 5mila abitanti la Regione Toscana, nel contesto delle difficoltà di bilancio legate alla crisi pandemica, ha destinato 5,7 milioni di euro. In Provincia di Pisa sono stati allocati poco più di 650mila euro. Ecco gli interventi finanziati:

- Comune di Fauglia: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 44.330 per la realizzazione del seguente intervento 'Realizzazione impianto sportivo polivalente-sistemazioni esterne - muro, pavimentazioni, recinzioni,ecc.';

- Comune di Castellina Marittima: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 46mila per la realizzazione del seguente intervento 'Realizzazione di un ulteriore tratto di percorso pedonale sulla strada provinciale del commercio nel tratto interno all'abitato compreso tra la via Vecchia Volterrana e la via Massimino Carrai a Castellina Marittima';

- Comune di Orciano Pisano: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 46.913,66 per la realizzazione del seguente intervento 'Manutenzione straordinaria strade comunali';

- Comune di Palaia: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 46.271,37 per la realizzazione del seguente intervento 'Lavori di rifacimento manto bitumoso deteriorato di via Gramsci, via Matteotti, via XXX Novembre e parte di via Danesi nella frazione di Forcoli';

- Comune di Peccioli: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 45.200,88 per la realizzazione del seguente intervento 'Sostituzione impianto ascensore Palazzo comunale - opere elettromeccaniche';

- Comune di Lajatico: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 45.843,17 per la realizzazione del seguente intervento 'Completamento marciapiedi in Loc. La Sterza';

- Comune di Montescudaio: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 44.558,59 per la realizzazione del seguente intervento 'Riqualificazione complesso sportivo Manzone – realizzazione campo da tennis';

- Comune di Monteverdi Marittimo: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 52.460,00 per la realizzazione dei seguenti interventi 'Riqualificazione delle vie e dei percorsi urbani nei centri storici del comune di Monteverdi Marittimo'; 'Sistemazione esterna e arredo urbano di via Aldo Moro a Monteverdi Marittimo';

- Comune di Casale Marittimo: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 46.270,00 per la realizzazione del seguente intervento 'Progetto di riqualificazione Piazza della Chiesa in Casale Marittimo – Opere di arredo urbano';

- Comune di Terricciola: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 45.414,98 per la realizzazione del seguente intervento 'Realizzazione di parcheggio pubblico in Via del Chianti, 3';

- Comune di Chianni: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 49.268,72 per la realizzazione del seguente intervento 'Lavori di manutenzione straordinaria Piscina Comunale';

- Comune di Guardistallo: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 47.770,04 per la realizzazione del seguente intervento 'Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica palazzo comunale e torre civica';

- Comune di Riparbella: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 47.770,04 per la realizzazione del seguente intervento 'Manutenzione straordinaria strada comunale Chiannerina';

- Comune di Santa Luce: contributo richiesto per l’anno 2021 di euro 48.198,24 per la realizzazione del seguente intervento 'Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza giardini pubblici ed aree pubbliche circostanti'.

"Come Regione - ha detto l'assessore regionale Alessandra Nardini - abbiamo voluto confermare il nostro sostegno ai piccoli Comuni e questo stanziamento di oltre 5,7 milioni di euro rappresenta certamente una bella boccata di ossigeno, che permette di garantire investimenti e lavori pubblici. In provincia di Pisa le risorse interessano quattordici Comuni per un totale di oltre 657mila euro, un segnale di attenzione e di supporto molto importante".