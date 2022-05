Prestazione sessuale non pagata, scoppia la rissa: il cliente finisce in ospedale

Avevano concordato ed effettuato una prestazione sessuale ad un magrebino di 32 anni che alla fine si è rifiutato di pagare. Sarebbe questa la motivazione alla base di un'accesa lite divampata tra due cittadini brasiliani e il 32enne con il necessario intervento di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato. L'episodio è avvenuto sabato sera in un appartamento del quartiere di Sant'Ermete.

Ad avere la peggio il magrebino che è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto anche la Squadra Mobile e la Polizia scientifica per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica della vicenda, oltre alla verifica della regolarità della presenza sul territorio nazionale delle tre persone coinvolte.