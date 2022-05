Il tirocinio non è pagato: volano posacenere in un bar di Tirrenia

Tempo sprecato: questo deve essere stato il pensiero di una tirocinante quando nel primo pomeriggio di venerdì 13 maggio ha saputo che la sua collaborazione presso un bar di Tirrenia non sarebbe stata retribuita. La ragazza, infuriata, prima di allontanarsi dal locale ha danneggiato diversi posacenere del locale. Allertate dai titolari, le forze dell'ordine sono arrivate sul posto e hanno verificato che non ci fossero danni alle persone presenti. I poliziotti hanno anche informata i proprietari del bar del diritto di sporgere querela ai danni della tirocinante per il danneggiamento degli oggetti del locale.

Poche ore dopo, attorno alle 17, una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta in un altro bar, stavolta a Ospedaletto, dopo aver ricevuto la segnalazione di un cliente che stava molestando la barista e diversi clienti. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha minacciato i poliziotti al loro arrivo: gli agenti, dopo aver verificato che era senza documenti, lo hanno accompagnato in Questura per le procedure di riconoscimento: qui è emerso che si trattava di un uomo di 30 anni di origini romene, residente a Pisa, che è stato multato per il reato di ubriachezza molesta.