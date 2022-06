Lite e capannello di ragazzi nei vicoli vicino il lungarno: indaga la Polizia

Una lite, con probabilmente un tentativo di spiegazione finito alle mani. E una schiera di conoscenti e amici che segue quanto avviene. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia su quanto avvenuto la scorsa notte nei vicoli fra Piazza Sant'Omobono e Lungarno Pacinotti.

Fra l'una e quaranta e l'una e cinquanta si è formato un capannello confuso di giovani, che ha comportanto anche la chiamata alle forze dell'ordine da parte di un testimone. I primi riscontri fanno propendere per un diverbio fra due ragazzi, per futili motivi, che poi si è sviluppato anche in un secondo momento, fino a che i due sono venuti alle mani.

Circa una ventina i presenti, che non avrebbero poi attivamente partecipato alla contesa. All'arrivo degli agenti i protagonisti si erano dileguati. L'attuale ipotesi è che si trattasse di giovani partecipanti alla movida. Non ci sarebbero state conseguenze fisiche rilevanti, non si è registrato nessun intervento sanitario.