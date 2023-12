Lite in casa, c'è il compagno di lei colpito dal divieto di avvicinamento: arrestato

Un litigio sospetto porta all'allarme, l'arrivo dei Carabinieri risolve il momento critico. E' successo in un comune del volterrano, con i militari che, ricevuta una segnalazione dalla Centrale Operativa, sono intervenuti presso un'abitazione dove era in corso un alterco fra un uomo e una donna. Dagli accertamenti è emerso che lui è il compagno di lei, soggetto già noto alle forze dell'ordine. Di recente è stato gravato dal provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla signora, emesso dall'Autorità Giudiziaria.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari fatti giungere sul posto, al fine di essere soccorsa e accolta nel previsto percorso di tutela. L'uomo è stato accompagnato in caserma per le operazioni di rito e quindi arrestato per aver violato l'obbligo imposto. E' stato trattenuto in camera di scurezza in attesa dell'udienza di convalida.