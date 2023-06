Lancia una lampada contro l'amico che lo ospita: interviene la Polizia

Intervento intorno alle 11 di ieri mattina, 15 giugno, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in zona Cisanello per una lite in atto. Il richiedente riferiva di aver ospitato, a suo dire a titolo di bontà, un cittadino nordafricano nell’appartamento che ha in regolare locazione, ma in questi giorni gli veniva dato preavviso di lasciare la casa poiché il proprietario non aveva rinnovato il contratto di affitto.



Il nordafricano appresa la notizia dava in escandescenza lanciando contro il suo ospitante una lampada. Questi spaventato dal gesto scappava da casa ed attendeva in strada l’arrivo della Polizia. I poliziotti, verificato che il richiedente non avesse bisogno delle cure mediche, hanno intercettato il nordafricano e, a seguito di formale identificazione, lo hanno accompagnato in Questura, mettendolo a disposizione della Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, che ha avviato nei suoi confronti le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale, in quanto irregolare. Per l’ospitante sarà elevata una sanzione amministrativa per aver ospitato uno straniero senza permesso di soggiorno e senza comunicarne le generalità alla Questura.