Urla da un appartamento: interviene la Polizia che riporta la calma tra conviventi

Nella serata di ieri, 15 ottobre, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona Cisanello per una lite in famiglia, a seguito della chiamata di un passante che aveva udito voci alterate provenire da un condominio. Sul posto i poliziotti hanno individuato l’appartamento e, una volta all’ interno, hanno riportato la calma e identificato le parti.



La donna, sentita separatamente, ha affermato di essersi trattata di una lite solo verbale, scaturita per i problemi con l’alcol dell’uomo. Questi infatti ha inizialmente rifiutato di farsi identificare compiutamente e ha anche tentato di scagliarsi a più riprese contro i poliziotti che, grazie all’addestramento ricevuto e a una buona dose di pazienza, sono riusciti a calmarlo.



La donna non aveva ricevuto né aveva i segni di percosse, ha rassicurato di sentirsi sicura in casa, ma comunque è stata invitata a sporgere querela e chiamare il 112 in caso di necessità. L’uomo è stato redarguito a tenere un atteggiamento più consono e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.