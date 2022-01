Lite fra conviventi, lei lo colpisce e minaccia con un coltello: denunciata

La Polizia è intervenuta in zona Don Bosco, ieri sera 11 gennaio, intorno alle 20.45, per una lite fra conviventi. A chiedere l'intervento degli agenti è stato l'uomo, un pisano di 40 anni, denunciando di essere stato aggredito dalla compagna - di poco più giovane ed extracomunitaria - e di non sapere come poterla contenere. Gli operatori sono così giunti al domicilio indicato ed hanno riportato alla calma i due, riscontrando come sul volto dell'uomo ci fossero diverse escoriazioni; per pugni e schiaffi, ha detto la vittima. Il 40enne ha inoltre testimoniato di essere stato minacciato con un grosso coltello da cucina, utensile trovato in casa e sequestrato.

La donna quindi è stata accompagnata in ufficio e denunciata all'Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia aggravata. L'uomo invece è stato informato dei suoi diritti e nello specifico, per le lesioni riportate, della facoltà di sporgere querela entro 3 mesi dai fatti, previa acquisizione di un referto medico che ne certifichi la eventuale prognosi.