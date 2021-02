Dal litigio alle mani: intervento della Polizia per riportare la calma

Gli agenti sono intervenuti per sedare una lite in una giovane coppia in fase di separazione

Intervento della Polizia di Stato ieri, 1 febbraio, in un appartamento a Pisa per sedare una lite tra due giovani, sposati ma in fase di separazione, che erano arrivati alle mani per incomprensioni domestiche. Uno dei due è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per lievi escoriazioni. Entrambi hanno dichiarato di voler procedere a denunciare l’altro per le minacce e le percosse vicendevolmente subite.