Minaccia un corriere con un bastone: denunciato 35enne

Intervento ieri, 15 marzo, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in zona CEP, a seguito di una lite sfociata in aggressione tra un residente e un corriere, che già in passato avevano avuto screzi per dissidi circa le modalità di consegna degli ordini.



Sul posto, a seguito di segnalazione del corriere, che lamentava una aggressione con un bastone telescopico, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione il presunto aggressore, un residente 35enne, trovandolo in possesso di una torcia che con una rotazione si allungava fino a quasi mezzo metro, diventando di fatto uno sfollagente di cui è vietato il porto in modo assoluto.



Il 35enne è stato denunciato per violazione della legge sulle armi e per le minacce.