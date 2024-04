Scoppia una lite domestica e afferra un coltello: denunciato

Martedì 23 aprile i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa sono stati inviati dalla Centrale Operativa in un’abitazione del centro, dove era in corso una lite animata tra due persone. I militari si sono trovati di fronte una persona in forte stato di agitazione e armata di coltello.

Fortunatamente l’uomo aveva solo brandito l’arma in preda all’ira: i Carabinieri, riportata la calma e identificati i protagonisti del litigio, hanno richiesto l'intervento del 118, che ha trasportato il soggetto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cisanello per ulteriori accertamenti. I Carabinieri hanno anche provveduto a segnalare l'uomo all’Autorità Giudiziaria pisana.