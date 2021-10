Chiedono l'esonero dal vaccino all'hub di Ospedaletto: lite con il medico, arriva la Polizia

Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta ieri, 4 ottobre, intorno alle 10, presso l'hub vaccinale di Ospedaletto in via Bellatalla. Secondo quando ricostruito si è verificato un diverbio tra un medico impegnato nella somministrazione dei vaccini e due utenti, una coppia di Pisa, i quali pretendevano un certificato di esonero dal vaccino adducendo motivi di salute.

Alla richiesta il medico non ha acconsentito, sia perché la documentazione sanitaria esibita dai due appariva incompleta e sia perchè il suo compito era quello di somministrare i vaccini, non certo attestare gli esoneri dalla inoculazione per paventati problemi di salute. Le parti sono state identificate dagli agenti e la situazione è stata riportata alla calma. La coppia è stata informata che eventuali richieste di esonero o rimostranze vanno fatte attraverso i canali previsti dall'Azienda sanitaria, non pretendendola dai sanitari impegnati nell'hub vaccinale.