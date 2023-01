Lite in famiglia, spinta alla mamma: arriva la Polizia

Nella tarda mattinata di ieri, 24 gennaio, verso le 11.45, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona via Garibaldi per una lite tra padre e figlio, per futili motivi. Sul posto sono state identificate le parti. La madre del ragazzo, nel frattempo intervenuta per calmare gli animi, è stata spintonata durante l'alterco: in ogni caso non presentava segni di violenza ed ha rifiutato le cure mediche. Ai genitori sono state spiegate le loro facoltà dagli agenti circa possibili denunce; il figlio si era già allontanato per sbollire la rabbia.