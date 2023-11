Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta a San Giuliano Terme, ieri pomeriggio 9 novembre, per una lite in famiglia. Dopo la segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, gli agenti si sono recati sul posto e inizialmente riportato la calma, per poi identificare i protagonisti del caso.

Secondo quanto riscontrato, a venire alle mani sono stati genero e suocero, per motivi familiari. Nello specifico il genero, al culmine della lite, avrebbe aggredito fisicamente il suocero, senza però gravi conseguenze fisiche per quest'ultimo, tanto che non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. L'agitazione del genero è stata rivolta anche verso gli agenti: è stato necessario l'accompagnamento in Questura per risolvere la situazione. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza e di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Sbollita la rabbia, al termine degli adempimenti, l’uomo è stato congedato.