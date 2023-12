Lite tra moglie e marito a Santo Stefano: l'uomo allontanato da casa

Intervento la sera di Santo Stefano da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa in zona Porta a Mare per la segnalazione di una lite in famiglia. Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma, identificato le parti e ricostruito l'antefatto, verificando che la donna, cittadina pisana ultracinquantenne, presentava abrasioni agli arti a suo dire cagionate dall'aggressione subita poco prima ad opera del coniuge.



La sala operativa ha verificato che già tempo fa c'era stato un intervento per lite, grazie alla consultazione di un apposito applicativo che archivia i casi di violenza di genere per impartire immediate disposizioni operative alle pattuglie su strada.

Dopo aver avvisato il pm di turno, i poliziotti hanno eseguito nei confronti dell'uomo, di poco più grande della moglie, la misura precautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare a tutela della incolumità della donna. L'uomo dopo essere stato denunciato per maltrattamenti è andato a dormire in albergo, mentre la donna dopo un passaggio al Pronto soccorso per le cure del caso e con un referto di una settimana di prognosi, è ritornata in tranquillità nell'abitazione.