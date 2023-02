Scazzottata tra zio e nipote: l'intervento della polizia riporta la calma

Intorno alle 12.15 di lunedì 20 febbraio una pattuglia della squadra volanti della Questura è intervenuta a Cisanello, dopo numerosi segnalazioni riguardanti una lite tra più persone armate. Giunti sul posto, i poliziotti intervenuti hanno verificato che non vi era la presenza di armi e che la lite era scaturita tra uno zio e un nipote, entrambi stranieri e in regola con il soggiorno. I due, per futili motivi legati alla convivenza familiare, avevano avviato una discussione che era sfociata in una scazzottata. I poliziotti li hanno separati e hanno riportato la calma: entrambi non hanno riportato lesioni evidenti e hanno rifiutato le cure mediche. La segnalazione dell'arma era nata poiché una delle persone che aveva contattato il numero di emergenza aveva visto un taglierino per terra, ipotizzando che fosse un coltello. L'oggetto era all'esterno dell'immobile e i due protagonisti della lite hanno confermato non era stato usato.

In serata inoltrata, poi, un'altra pattuglia della squadra volanti ha ripetuto l'intervento perché il nipote si era ripresentato a casa dello zio, ma lui gli ha negato l'ingresso a casa propria, allontanandolo dall'abitazione e generando l’ennesima lite verbale. I poliziotti hanno riportato di nuovo la calma e persuaso le parti a trovare un accordo per risolvere la questione; al termine della trattativa, il nipote ha accettato le ragioni dello zio e ha deciso di andare via di casa per trovarsi una nuova sistemazione.