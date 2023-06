Lite tra fidanzati a Le Piagge: interviene la Polizia

Litigio furibondo nella tarda serata di ieri, 5 giugno, in un condominio in zona Le Piagge. E' stato un residente a segnalare alla Polizia la lite in atto tra un uomo e una donna.

Sul posto i poliziotti hanno trovato in strada una ragazza, cittadina pisana 21enne, che riferiva di aver litigato con il proprio ragazzo, a suo dire possessivo, per questioni di gelosia. La ragazza ha riportato lesioni al naso e dunque i poliziotti hanno richiesto l’intervento dell'ambulanza per accompagnarla in ospedale.



Il ragazzo, un pisano di poco più grande, è stato successivamente rintracciato, ha confermato la vicenda e riferito agli agenti che le lesioni erano state a suo dire inavvertitamente inferte, perché lui per divincolarsi l’aveva colpita con una testata. La versione è stata confermata da un testimone, intervenuto per separare i litiganti, e pertanto il giovane sarà denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali, previo deposito in Questura della prevista querela e del referto medico da parte della vittima.