Lite domestica furibonda nella sera di San Valentino: denunciato un uomo

Nella tarda serata di martedì 14 febbraio una pattuglia è stata inviata dalla Questura nei pressi di via di Pratale, in seguito alla segnalazione di una furibonda lite tra fidanzati. Gli agenti sul posto hanno identificato la donna, che ha riferito loro di avere avuto una forte discussione con il suo compagno, convivente, che nel frattempo si era addormentato. La faccenda sembra risolta, ma attorno all'una di notte la polizia è dovuta intervenire nuovamente perché era appena arrivata una nuova segnalazione.

Rientrati nella casa della coppia, i poliziotti hanno trovato l'uomo in evidente stato di ubriachezza, che ha iniziato a inveire nei loro confronti. Insieme alla pattuglia erano arrivati anche i genitori dell'uomo per tentare di calmarlo. Nonostante le richieste, gli agenti hanno dovuto ricorrere alle maniere forti per riportare la calma nell'abitazione: l'uomo è stato trasportato in Questura, dove è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle procedure i genitori lo hanno preso in carico e accompagnato nella loro residenza.