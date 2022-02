Arena Metato, lite con il fucile in mano: la Polizia trova sul posto un arsenale

Una lite, con uno dei due con un fucile in mano, poi le verifiche e la scoperta di un piccolo arsenale. E' andato così l'intervento che si è svolto nel pomeriggio di ieri, 12 febbraio, da parte della Squadra Volanti della Questura di Pisa a San Giuliano Terme, nella frazione Arena Metato. Tutto è partito dalla chiamata di un operaio che, mentre lavorava in un giardino, si è visto minacciare da un residente con in mano la pericolosa arma.

Se questo avveniva nel pomeriggio, in realtà in zona, poche ore prima, era intervenuta un'altra pattuglia di agenti, insieme ai Carabinieri di San Giuliano Terme, su richiesta dell'altro uomo, che aveva denunciato un diverbio avvenuto la mattina con lo stesso operatore della ditta delle pulizie. Il motivo alla base dello scontro era che il lavoratore stava sistemando un giardino di proprietà del residente su richiesta dell'ex moglie, sistemazioni che lui non gradiva affatto.

Se inizialmente la lite era stata ricomposta dalle forze dell'ordine presenti, a seguito dello strascico pomeridiano del litigio con la presenza del fucile, la Polizia ha proceduto alla perquisizione di un camper e di una baracca poco distanti. In questi locali sono stati trovati: un fucile modificato artigianalmente; un silenziatore artigianale compatibile; 2 pistole di cui una scacciacani; circa 150 cartucce di vario calibro; 3 fucili subacquei di tipo ad aria compressa con relative fiocine.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per il momento a carico di ignoti, in attesa di meglio chiarire la dinamica dei fatti e le attribuzioni di titolarità delle armi. Le parti offese hanno promosso reciproche denunce querele.