Accesa lite in un locale, spuntano un tirapugni e un manganello: tre denunciati

Una lite degenerata e passata alle vie di fatto è avvenuta l'altra notte in un locale della Valdera. Nel corso dello scontro, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera, sarebbero stati estratti un manganello e un tirapugni.

Le persone coinvolte sono state identificate e condotte presso il pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

I militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro del tirapugni, rinvenuto sul posto, e hanno denunciato in stato di libertà tre persone, tutte domiciliate in Valdera, per i reati di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.