Minaccia la madre e inveisce contro i poliziotti: denunciato

Intervento della Polizia nel pomeriggio di ieri in zona Cisanello per una lite in famiglia. Una donna ha richiesto l'intervento degli agenti perchè aveva avuto un acceso diverbio con il figlio che, spintonandola, la minacciava. All'arrivo degli agenti il ragazzo si trovava seduto sul divano con una bottiglia di alcolici accanto completamente vuota. Alla vista dei poliziotti ha iniziato ad inveire urlando di andare via, per poi scagliarsi contro di essi. L'uomo è stato poi bloccato e immobilizzato.



Sul posto è stato chiesto il supporto del 118. I sanitari hanno sedato l'uomo e lo hanno trasporto al pronto soccorso per le cure del caso.L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.