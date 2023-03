La mamma butta fuori di casa il fidanzatino della figlia, lui urla in strada e le danneggia la macchina

Una lite che ha svegliato il vicinato, con l'arrivo della Polizia. E' successo nelle prime ore di stamani, 12 marzo. Erano circa le 5 in zona via Fiorentina a Pisa quando la pattuglia della Squadra Volanti è arrivata per mettere fine al trambusto causato da un minorenne.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava a casa della fidanzatina, insieme alla madre di lei. A seguito di un litigio con entrambe è stato messo alla porta, senza che gli fosse più permesso rientrare. Il ragazzo ha sfogato la propria rabbia prima inveendo in strada contro la madre, poi ha preso un sasso e ha cominciato a danneggiare in più punti il cofano della macchina parcheggiata.

Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti in zona, che hanno chiamato la Polizia. Gli agenti intervenuti hanno disarmato e riportato alla calma il giovane esagitato e, dopo aver informato la donna della sua facoltà di sporgere querela per le offese e i danni patiti, hanno accompagnato il ragazzo in Questura. Qua sono stati fatti arrivare i suoi genitori a cui è stato infine affidato.