Ennesima lite padre-figlio con momenti di violenza: interviene la Polizia

Questioni di soldi, con il giovane che chiede denaro al padre fino ad arrivare alle mani. La Polizia è intervenuta ieri, 7 giugno, intorno alle 18, in centro storico a Pisa, per la chiamata del genitore che in un esercizio pubblico ha avuto un'ennesima lite con il figlio. Al rifiuto, quest'ultimo si è scagliato contro l'uomo procurandogli lesioni lievi ad un braccio. Quando gli agenti sono arrivati, il figlio si era già allontanato. Il padre ha rifiutato le cure mediche e ha escluso l'ipotesi di procedere legalmente. E' stato comunque informato dei propri diritti ed invitato a richiamare la Polizia in caso di necessità.