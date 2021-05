Lite sfocia in una rissa fra giovanissimi in Piazza Garibaldi

Una lite fra quindicina giovani, sfociata in una rissa. E' successo ieri sera, 15 giugno, intorno alle 20, in Piazza Garibaldi. Alla fine del parapiglia ad avere la peggio è stato un ragazzo che ha riportato una lacerazione all'orecchio e una spalla lussata. Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza chiamata dagli operatori di strada di PisaNITe, il servizio di prossimità rivolto ai frequentatori della Pisa 'by night' gestito da cooperativa Arnera, finanziato dal Comune di Pisa e coordinato dalla SdS Pisana.

Secondo quanto riferisce una nota della Società della Salute relativa al bilancio dell'attività di PisaNITe, la rissa sarebbe partita dalla discussione fra due giovanissime che immediatamente si è estesa ai due gruppi di amici. Il minore rimasto ferito è stato soccorso in prima battuta dagli operatori di strada, che gli hanno prestato le iniziali cure ed hanno chiamato il 118 dato che non riusciva a muovere una spalla.

Il progetto PisaNITe

Quella di ieri è stata la terza serata di PisaNITe. Il servizio è partito lo scorso 8 maggio ed è presente tutti i fine settimana nelle piazze della Pisa notturna per promuovere azioni d’informazione e sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco, sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo e malattie sessualmente trasmissibili, ma anche per sostenere il divertimento sano e le notti di qualità. In queste prime tre uscite la media è stata di una quarantina di contatti per sera, prevalentemente giovani fra i 25 e i 30 anni. Tre gli interventi di riduzione del danno effettuati nei confronti di altrettanti ragazzi alle prese con problemi di alcol e ai quali è stato chiesto di restare un po’ sotto il gazebo per riprendersi prima di rientrare verso casa. Quarantacinque, invece, gli alcoltest effettuati: tutti positivi.

"Ringrazio gli operatori di PisaNITe per il lavoro che stanno facendo dall’8 maggio scorso - ha detto la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini - l’intervento di ieri sera e più in generale il lavoro svolto in queste prime uscite conferma l’importanza di un servizio di questo genere nelle piazze della Pisa by night anche per tutti i giovani dei comuni limitrofi che nei fine settimana frequentano le piazze e le strade del centro cittadino".