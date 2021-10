Lite in strada al Cep: uomo denunciato per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 33 anni è stato denunciato ieri, 29 ottobre, dalla Polizia di Pisa, per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. La pattuglia della Questura è intervenuta al Cep intorno alle 12.20, su segnalazione di residenti che hanno assistito ad una lite in strada fra il 33enne, nigeriano, e la sua ex compagna, che aveva con sé il figlio neonato.

Gli agenti, giunti sul posto, si sono frapposti fra i due, al fine di proteggere la donna ed il bambino. L'uomo, riferiscono gli inquirenti, ha opposto resistenza ai poliziotti, tanto da spintonarli e tentare di aggredirli. L'uomo è stato immobilizzato e riportato alla calma con l'aiuto di un secondo equipaggio.

Il 33enne è stato quindi portato in Questura per il fotosegnalamento, risultando regolare con il permesso di soggiorno. Al termine degli accertamenti sono scattate le denunce. La donna ed il bambino, spavento a parte, non hanno riportato conseguenze. Sono stati comunque portati al Pronto Soccorso per una visita ed infine affidati ad una struttura protetta.