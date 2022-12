Lite al supermercato: poliziotto colpito con un calcio

Momenti concitati nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, presso il supermercato Esselunga a Cisanello dove quattro persone hanno iniziato a discutere animatamente. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha riportato la calma e identificato i presenti. Uno dei quattro, un italiano 42enne originario della Lombardia e da tempo dimorante a Pisa, con svariati precedenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha colpito un poliziotto con un calcio, prima di essere neutralizzato ed accompagnato in Questura. Qui al termine degli accertamenti è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.