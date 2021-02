Via Pascoli: lite davanti il supermercato, bottiglia colpisce passante

Una lite scoppiata al supermercato Pam di via Pascoli, ieri sera intorno alle ore 20, ha richiesto l'intervento della Polizia. A farne le spese una terza persona, estranea ai fatti, raggiunta da una bottiglia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno rintracciato uno dei due uomini coinvolti, ancora in evidente stato di agitazione. In base al suo racconto ed alla testimonianza di alcuni presenti hanno ricostruito l'accaduto: in partenza c'è stato un alterco fra l'avventore ed un uomo che bivaccava nei pressi del supermercato, confronto scaturito poi nel violento diverbio. Nell'azione il passante è stato raggiunto da una bottiglia. Un'ambulanza è sopraggiunta per gli accertamenti medici, senza fortunatamente gravi conseguenze.

Riportata la calma nessuno dei presenti desiderava procedere per le vie legali, per cui la pattuglia, una volta ristabilito l'ordine, ha ripreso la sua attività sul territorio.