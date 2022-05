Troppe pallonate al vetro di casa: scazzottata tra due uomini

Una prima pallonata nel vetro di casa. Poi la seconda, la terza e anche la quarta. Troppe per un 54enne residente nel quartiere di Porta a Mare, che è uscito per rimproverare il bambino protagonista del gioco nel cortile del condominio. A seguire la scena c'è il padre del bimbo, che reagisce prendendone le difese: si innesca una lite che degenera in una scazzotata. Lo scontro è stato risolto soltanto con l'intervento di una pattuglia della Questura chiamata dai vicini. Per medicare i due uomini è stato necessario anche l'intervento del personale del 118, che hanno medicato sul posto il 54enne e il padre 38enne. Dopo essere stati identificati, i due uomini sono stati invitati dai poliziotti a mantenere un atteggiamento civile.