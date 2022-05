Coinvolto in una lite in piazza, viene fermato: è irregolare e sarà espulso dall'Italia

Una lite di troppo, l'intervento della Polizia e la scoperta dell'irregolarità. Attorno alle 12.40 di mercoledì 18 maggio una pattuglia della Polizia è intervenuta in piazza Gambacorti, dove due uomini erano alle prese con un diverbio parecchio acceso. Da una parte un cittadino di origini brasiliane, residente a Pisa e in regola con il permesso di soggiorno. Dall'altra un uomo di 30 anni di origini senegalesi che è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento. E' stato così accompagnato in Questura per le procedure di identificazione ed è emerso che su di lui gravava l'ordine del questore di Novara, emesso lo scorso 14 gennaio, di allontanamento dal territorio italiano. Il 30enne senegalese perciò è stato denunciato in stato di libertà per non aver rispettato la misura ed è stato messo a disposizione dell'Ufficio immigrazione per il completamento delle procedure di espulsione.