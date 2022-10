Fanno serata insieme poi la lite furiosa: interviene la Polizia in via Bonanno Pisano

Bevono molto e, sulla via del rientro dalla serata, finisce che litigano e si prendono a sberle. E' successo ieri sera, 9 ottobre, con la Polizia che è dovuta intervenire in via Bonanno Pisano, protagonisti due pisani, uomo e donna, di circa 40 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i due sarebbero amici di vecchia data. Hanno trascorso insieme la serata, alzando il gomito. Ad un tratto mentre stavano rincasando è partito l'alterco, sfociato in una lite furiosa arrivando alle mani. Gli agenti, sul posto, sono stati costretti a far intervenire un'ambulanza per medicare i contendenti, senza che poi sia stato necessario il trasporto in ospedale.

Entrambi sono stati resi edotti dei loro diritti di sporgere denuncia/querela. Al termine dell'intervento i poliziotti si sono assicurati che i due riprendessero vie diverse per il ritorno alle rispettive abitazioni.