Via di Putignano, fine della relazione amorosa: gli amici degli ex litigano in strada

Intervento poco prima delle ore 13 di ieri, domenica 13 novembre, da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato presso il parcheggio pubblico di via di Putignano, dove alcuni residenti avevano segnalato una accesa lite tra due gruppi di stranieri.

Gli agenti sono giunti sul posto riportando la calma ed identificando le parti. Secondo quanto ricostruito si è trattato di una lite tra un gruppo di cittadini rumeni ed un gruppo di cittadini macedoni, che avevano discusso animatamente tra loro per la fine di una relazione amorosa tra un cittadino macedone ed una cittadina rumena, fine evidentemente non indolore e che aveva coinvolto anche amici connazionali di entrambi.



Tra gli identificati un macedone 36enne, che all’atto della verifica in banca dati è risultato da ricercare perché destinatario di un ordine di carcerazione con sospensiva, emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali pressp la Procura della Repubblica di Pisa a seguito di condanna per il reato di evasione. Identificato anche un cittadino rumeno 31enne, da ricercare perché destinatario di un ordine di carcerazione con sospensiva, emesso sempre dall’Ufficio Esecuzioni penali presso la Procura della Repubblica di Pisa a seguito di condanna per violazione di una misura di prevenzione.

Entrambi sono stati accompagnati in Questura per gli adempimenti inerenti la notifica degli atti giudiziari, che sospendono provvisoriamente la condanna in attesa di eventuale richiesta di misure alternative.



Gli altri compartecipi sono stati informati dei loro diritti ed invitati ad allontanarsi sul posto. Non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza perchè per fortuna la tempestiva segnalazione dei residenti ha consentito alla Polizia un altrettanto tempestivo intervento che ha evitato che la situazione degenerasse.