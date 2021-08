Durante una lite strappato il tergicristallo di un Suv parcheggiato in strada: in due nei guai

Intervento per una lite nel pomeriggio di ieri, 12 agosto, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura a Pisa in via della Qualquonia. E' stato un cittadino a segnalare un uomo e una donna che stavano litigando e nelle concitate fasi del litigio la donna avrebbe strappato con forza, danneggiandolo irrimediabilmente, il tergicristallo di un Suv parcheggiato in strada, di proprietà di una terza persona non coinvolta nella lite.



Sul posto i due contendenti sono stati separati e identificati: si trattava di un pisano 44enne e di un transessuale di origini brasiliane, entrambi con svariati precedenti di Polizia. Il motivo della lite era da ricondurre a futili motivi. Entrambi sono stati accompagnati in Questura. Il cittadino brasiliano è stato denunciato per danneggiamento aggravato ed invitato presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale; il pisano, visti i suoi numerosi precedenti, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del questore.