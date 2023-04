Lite in via Queirolo: un ferito

Una lite divampata in via Queirolo, in zona stazione a Pisa, che ha reso necessario l'intervento della Polizia di Stato e del 118.

Un giovane, un 20enne tunisino con precedenti, è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, 19 aprile, dopo essere rimasto ferito nella colluttazione con un connazionale. All'arrivo della Polizia il ragazzo ha fornito elementi utili per individuare l'altro tunisino, già noto alle forze dell'ordine, ora attivamente ricercato, oltre ad aver raccontato la sua versione dei fatti sui motivi dell'aggressione.

Sul posto anche la Polizia scientifica e la Squadra Mobile per ricostruire i contorni della vicenda.