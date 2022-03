Litigi e discussioni: deve intervenire la Polizia per riportare la calma

Una banale lite tra conoscenti di vecchia data trasformata in un diverbio verbale parecchio acceso. Tanto che nella serata di martedì 29 marzo, nei pressi di un locale del Cep, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia per riportare la calma. Gli agenti hanno verificato che i due protagonisti del litigio, un uomo e una donna, fossero in buono stato di salute prima di allontanarsi.

Di diversa natura l'alterco avvenuto sempre nella serata di ieri nella zona di via Pietrasantina: due ex coniugi da tempo discutono per la gestione del figlio minore. Gli agenti intervenuti sul posto hanno provveduto all'identificazione dell'uomo e della donna e li hanno consigliati di rivolgersi ai rispettivi legali per risolvere tutte le inadempienze relative alla sentenza emessa dal giudice all'atto della separazione.