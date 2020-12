Tre liti in tre ore: la Polizia riporta la calma

Tre interventi della Polizia di Stato nella serata di ieri, lunedì 21 dicembre, per sedare tre distinte liti in città.

Alle ore 20.26 una Volante è stata inviata in via Carlo Cattaneo, dove un cittadino segnalava una lite tra una decina di adolescenti. Sul posto i poliziotti verificavano che in realtà vi era una lite solo verbale tra due ragazzi quindicenni. Riportata la calma, i due sono stati invitati a fare rientro presso le rispettive, vicine, abitazioni.

In seguito alle ore 21.10 una Volante è intervenuta in piazza delle Vettovaglie per un diverbio tra due stranieri, segnalato da un residente. Sul posto è stato bloccato uno dei contendenti, un 26enne che non presentava ferite evidenti e che, sebbene riottoso al controllo, è stato comunque accompagnato in Questura per gli accertamenti. L'uomo è risultato irregolare in Italia e quindi sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale, procedure che saranno perfezionate nella giornata di oggi con la firma del relativo decreto di espulsione.

Infine alle ore 23.30 nuovo intervento in via San Benedetto per una lite, solo verbale, tra coinquilini stranieri. I poliziotti hanno riportato la calma, identificato le parti, invitandole ad astenersi dal litigare per futili motivi.