Sicurezza, liti in zona Stazione e a Ospedaletto: uno straniero al Pronto Soccorso per percosse

Venerdì 12 febbraio la Polizia ha sedato una discussione nata tra una famiglia e una badante. In via Corridoni, dopo un alterco, sono stati identificati 4 cittadini del Bangladesh: probabile denuncia per rissa aggravata

Una normale discussione, degenerata in una rissa in cui ad avere la peggio è stato un uomo originario del Bangladesh, trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cisanello per le percosse subite. E' quanto accaduto venerdì 12 febbraio in via Corridoni, nei pressi della Stazione centrale: quattro uomini del Bangladesh hanno dato vita a un alterco che ha richiesto l'intervento della Polizia.

Sul posto gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina, probabilmente utilizzato da uno dei quattro uomini durante la lite: è stato sequestrato a carico di ignoti. Al momento sono in corso accertamenti per verificare la dinamica dei fatti e le cause scatenanti: probabile una denuncia per rissa aggravata dalle riportate lesioni personali a carico dei quattro uomini.

Sempre nella giornata di venerdì 12 febbraio gli agenti della Questura di Pisa sono intervenuti in un'abitazione di Ospedaletto, dove era scoppiata una lite tra una famiglia e una badante originaria dell'est Europa. La donna, licenziata, non voleva lasciare la casa poiché senza lavoro e senza un'abitazione propria. La volante intervenuta sul posto ha convinto la badante 51enne ad allontanarsi.