Litiga con la compagna e la aggredisce: denunciato per maltrattamenti

La Polizia è intervenuta ieri sera, 8 novembre, a Calambrone, per una lite fra una coppia che ha portato, alla fine, alla denuncia per maltrattamenti in famiglia e per danneggiamento di un uomo, un 35enne pisano.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti sono arrivati intorno alle 19 presso l'abitazione dei due, prendendo contatto con la donna, che ha denunciato di essere stata vittima di aggressione verbale e fisica da parte del compagno. Lei aveva la maglia strappata ed un graffio al dito. Per i controlli medici del caso è stata chiamata anche l'ambulanza che ha portato la donna al Pronto Soccorso. L'uomo, oltre l'aggressione, nel litigio ha anche infranto il parabrezza dell'auto di lei.