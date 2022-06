Violenta lite tra fidanzati: lei all'ospedale, lui denunciato

Nella serata di mercoledì 29 giugno una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso uno stabilimento balneare di Tirrenia, a seguito della richiesta di soccorso degli addetti per una coppia di fidanzati che, dopo aver bevuto alcuni alcolici al bar, avevano ingaggiato un'accesa discussione terminata con uno spintone dell'uomo ai danni della donna, finita a terra. Sul posto i poliziotti hanno identificato la coppia e hanno richiesto l'intervento del personale del 118, che ha trasportato la 35enne residente fuori regione all’ospedale di Livorno

L'uomo, 42enne originario del nord Italia, è stato sottoposto a perquisizione personale dagli agenti, che hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri. Perciò è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della legge sulle armi. La donna è stata informata dei suoi diritti in ordine alla facoltà di querela per le lesioni subite.