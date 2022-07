Furiosa lite tra fidanzati in strada, lui viene investito: adesso è in pericolo di vita

Dapprima uno scambio di battute acceso, poi il tono della discussione che si alza, le voci crescono, il litigio si accende e si infiamma, rafforzato anche dall'acol probabilmente ingerito in quantità ingenti al bancone del bar. Protagonisti della vicenda due fidanzati a Pontedera, nella tarda serata di martedì 5 luglio: italiano, 47 anni, lui, che adesso si trova combattere tra la vita e la morte all'ospedale di Cisanello; coetanea di origini straniere la compagna, che adesso sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire e comprendere le dinamiche dell'alterco che ha portato al grave incidente stradale che ha messo fine alla discussione. Ma che rischia di spalancare le porte a un reato molto più grave.

I residenti della zona (come riportano le edizioni odierne dei quotidiani Il Tirreno e La Nazione), all'incrocio tra via della Repubblica e via Leopardi, quando hanno compreso la gravità del litigio hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La volante arrivata sul posto si è trovata di fronte la scena dell'aggressione fisica della donna ai danni del fidanzato: nonostante il loro intervento, i due sono rimasti avvinghiati e hanno continuato a spintonarsi tra i tavoli del locale. La colluttazione è terminata in mezzo alla strada, dove un autista che si trovava a passare di lì non ha avuto il tempo per evitare l'impatto con l'uomo: spinto dalla fidanzata, è finito sotto alla vettura.

Gli agenti hanno immediatamente richiesto l'intervento del personale medico per soccorrere l'investito: è arrivata l'autiomedica della Pubblica Assistenza che ha immobilizzato il 47enne e lo ha trasferito d'urgenza al 'Lotti'. Dopo poche ore, nella nottata, il paziente a causa delle gravi condizioni è stato trasportato a Pisa, a Cisanello: desta molta preoccupazione il trauma cranico riportato in seguito all'urto con l'auto. La prognosi resta riservata: l'uomo è in serio pericolo di vita. La vettura è stata sequestrata dalla Polizia: un atto dovuto dopo l'incidente, anche se i risvolti più gravi dell'intera faccenda potrebbero colpire la fidanzata, che potrebbe incorrere in conseguenze penali sia per l'aggressione fisica sia per le conseguenze della lite, che hanno condotto al ricovero dell'uomo.