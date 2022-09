Litiga con un passante in strada, poi mostra i genitali ai poliziotti: arrestato

Intervento nel tardo pomeriggio di ieri, 9 settembre, da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in via Lenin a San Giuliano Terme, dopo la segnalazione di una donna residente che chiedeva l’intervento della Polizia perché suo marito, palesemente alterato, stava litigando con una persona in strada e minacciava di aggredirlo.



La Sala operativa ha inviato celermente sul posto la pattuglia più vicina, che è riuscita a individuare l'uomo, che in effetti stava inveendo contro un altro. I poliziotti hanno separato i due, li hanno riportati alla calma e proceduto alla loro identificazione.

Il passante che era stato minacciato ha riferito, in tutta tranquillità, di conoscere di vista l’esagitato, un 45enne residente come lui nella città termale, di essere stato sì minacciato ed offeso senza alcun motivo dall’uomo, ma di non essere stato percosso grazie al tempestivo intervento della pattuglia, pertanto di non essere intenzionato al momento a sporgere querela nei confronti dell’aggressore.

Di altro tenore invece l’atteggiamento di quest’ultimo, persona conosciuta agli archivi della Polizia sia per reati contro il patrimonio che contro la persona, che da subito ha tenuto un atteggiamento ostico ed anzi violento contro gli operatori, minacciandoli di morte, offendendoli a più riprese e mostrando loro i genitali come segno di disprezzo.



I poliziotti sono stati così costretti a caricarlo sull’auto di servizio, rimediando anche qualche colpo sferrato nelle concitate fasi. Nel tragitto fino alla Questura l’uomo ha continuato con le offese, danneggiando inoltre a calci il vetro e la portiera della bolla di sicurezza del veicolo.



Arrestato nella flagranza dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai danni dello Stato, i poliziotti hanno fatto intervenire un’ambulanza per le cure mediche dovute al suo stato di alterazione da assunzione di alcol. Il pm di turno ha disposto che l’uomo fosse trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima in programma stamani.