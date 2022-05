Litigio fra due amici: un uomo precipita dal terzo pisano

Gli inquirenti sono ancora al lavoro per chiarire tutti i dettagli della vicenda e delineare i contorni di quella che, a un primo colpo d'occhio, ha tutte le sembianze di un alterco legato a questioni di droga. Nella tarda serata di domenica 22 maggio, come riportano le edizioni locali de Il Tirreno e La Nazione, in una zona popolare di Pontedera un uomo di 36 anni di origini senegalesi, regolarmente residente a Cascina, si è schiantato su una macchina parcheggiata in strada dopo essere volato dal terzo piano di un condominio. Affacciato alla finestra l'amico di 30 anni, già destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari per questioni di droga.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della stazione dei Carabinieri di Pontedera, i quali hanno proceduto a mettere in sicurezza il ferito in attesa dell'arrivo del personale del 118 ed effettuare i primi rilievi. Dalle testimonianze dei vicini è emerso che fra i due uomini era scoppiata una lite, sfociata poi secondo le prime ricostruzioni in una colluttazione terminata con il volo di diversi metri del 36enne. Soltanto l'auto parcheggiata sotto all'edificio ha impedito un esito mortale per il senegalese, che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello.

Dopo diverse ore nelle quali i militari hanno incrociato le parole dei testimoni e del 30enne, è scattato l'arresto per l'uomo protagonista del litigio. Adesso si trova al carcere Don Bosco di Pisa e gli inquirenti sono al lavoro per fornire al pubblico ministero di turno tutti i dettagli per valutare il fermo dell'uomo ed eventualmente approfondire le cause e la dinamica dell'incidente che per poco non si è trasformato in una tragedia.