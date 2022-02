Confcommercio scende in campo con il Litorale Pisano Calcio

Scenderanno in campo con il logo di Confcommercio Provincia di Pisa sulla divisa da gioco i ragazzi del Litorale Pisano Calcio. L'associazione di via Chiassatello, leader nella rappresentanza del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni diventa sponsor della società neroverde, nuova realtà sportiva del territorio che nel 2017 ha raccolto l'eredità della storica Marinese.

La consegna ai ragazzi del settore giovanile di maglie e pantaloncini griffati con l'aquila simbolo dell'associazione si è tenuta presso gli impianti della società, a Marina di Pisa, alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, insieme al presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni e la presidente del direttivo Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti. Presenti i consiglieri comunali Virginia Mancini, Maurizio Nerini e Francesco Niccolai, e per la società Litorale Pisano Calcio il presidente onorario Lauro Vaglini, il direttore sportivo Massimo Vernace e il segretario Fabio Ciardelli.

"Oltre al costante supporto che diamo ogni giorno ad attività e imprese vogliamo essere vicini alle realtà sportive del nostro territorio" afferma il direttore di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "E' importante sostenere l'attività di questi ragazzi con un gesto concreto, grazie alla nuova collaborazione stretta con una società che rappresenta un patrimonio per l'intero litorale". "Il logo sarà presente sulle maglie dei ragazzi degli anni 2010 e 2011" spiega il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. "Abbiamo voluto fortemente costruire un percorso in sinergia con una società come il Litorale Pisano Calcio che raccoglie 155 iscritti tra prima squadra e settore giovanile e che rappresenta un punto di aggregazione fondamentale per i ragazzi di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone".

"Con questo gesto vogliamo mostrare il nostro supporto a una società che in questi anni si è impegnata per recuperare e riqualificare il campo sportivo e le strutture adiacenti, un progetto davvero importante per sostenere l'attività sportiva sul territorio" il commento del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. "E' emozionante veder giocare i ragazzi con la maglia di Confcommercio" afferma la presidente del direttivo Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti. "Un'associazione che pensa non solo alle imprese, ma anche alla comunità, come dimostra questa iniziativa che testimonia il forte legame stretto con una delle realtà sociali e sportive più rappresentative del litorale".